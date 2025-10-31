Haberler

Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 3 Tutuklama

Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 3 Tutuklama
Nevşehir'de gerçekleştirilen büyük bir operasyonla 4 ilde gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

NEVŞEHİR merkezli 4 ilde polisin düzenlediği 'Change araç' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları, trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin iş yerleri ile iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.A., D.A. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
