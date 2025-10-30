Haberler

Nevşehir Merkezli Araç Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz değiştiren 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen "change araç" operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öne sürülen 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılanlardan Y.A, D.A. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları, özellikle trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirilmiş, şüphelilerin iş yerleriyle hasarlı araçların bulunduğu iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
