Üye Girişi
Haberler

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' sona erdi. Festival kapsamında Kapadokya'nın farklı noktalarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" sona erdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Nevşehir'de 3 Ağustos'ta başlayan etkinlikler tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'nın farklı noktalarında, festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları ile figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşları gerçekleştirildi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Avanos ilçesindeki festival alanında bale ve drama izleyip, oyun gruplarında eğlenen çocuklar, langırt, ok atma, tırmanış etkinliklerine katıldı.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Oyuncak Bebek Müzesi'nde ziyaretçiler, bebek yapımıyla ilgili atölye çalışmasına katılırken, Avanos ilçesindeki atölyelerde çanak yapımını denedi.

Sanatseverler Nevşehir Meryem Ana Kilisesindeki Refik Anadol'un Mercan Rüyaları adlı dijital çalışmasını izledi, Güray Müze'de açılan Sabri Berkel Resim Sergisini gezdi.

Festivalin son programında ise sanatçı Haluk Levent, Göreme beldesindeki konser alanında hayranlarıyla buluştu. Haluk Levent, programında sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ağustos'ta Erzurum'da devam edecek.

Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festival, daha sonra Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'da da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kapadokya Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Adana elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Zaporijya Nükleer Santrali nerede, PATLARSA NE OLUR? Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın! SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın mı çıktı, patladı mı? Bein Sports MAÇ ÖZETLERİ izle! (GENİŞ ÖZET) SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ! Bein Sports Süper Lig 1. hafta maç özetleri nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Samsunspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Krunic ve En Nesyri oynayacak mı? MasterChef kim elendi, kim gitti? 11 Ağustos MasterChef elenen yarışmacı belli oldu Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 12 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
title