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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Rüzgar Engeli

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı ülkelerden getirilen figürlü sıcak hava balonları rüzgar nedeniyle gösteri uçuşunu gerçekleştiremedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı ülkelerden getirilen figürlü sıcak hava balonları bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle gösteri uçuşunu gerçekleştiremedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yedinci ayağı Nevşehir'de gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde, bölge semalarına renk katan figürlü sıcak hava balonlarının uçuşu iptal oldu.

3 Ağustos'ta başlayan Nevşehir Kültür Yolu Festivalinin son dört gününde etkinlik takvimine eklenen figürlü balonların uçuşları 8 Ağustos'tan beri Göreme beldesi ile Ürgüp ilçesinde devam etti.

Bu sabah gün doğumu vaktinde Göreme'deki festival alanına getirilen balonlar, yükseklerde saatteki hızı zaman zaman 25 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı.

Farklı karakterlere sahip figürlü balonları izlemek için alana gelenler, balon sepetlerine binerek fotoğraf çektirdi.

Zeynep Karayiğit, AA muhabirine, televizyon ekranlarından gördüğü figürlü balonları izlemek için şehir dışından geldiğini belirterek, "Tokat'tan Kayseri'ye geldim oradan da arkadaşımla balonları seyretmeye geldik. Sabaha karşı saat üçte geldik ama balon uçuşu iptal oldu denilince üzüldük. Sepet içinde fotoğraf çektirdik." dedi.

Alman sıcak hava balon pilotu Zoe Klank ise ilk kez Kapadokya semalarında üç gündür uçmanın keyfini yaşadığını dile getirerek, festivalin son günü için planladıkları uçuş etkinliğinin rüzgar nedeniyle başlamadan sona erdiğini söyledi.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan da Kapadokya'da mevsim koşullarına bağlı olarak zaman zaman balon uçuşlarının ertelenebildiğini, festivalin son gününde de benzer durumun yaşandığını kaydetti.

Etkinliklerin bölge turizmine renk kattığını anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

"Hava şartları sebebiyle uçuşları gerçekleştirmedik. Festivalin son gününde bu durumun üzüntüsünü yaşarken son üç gün boyunca da 40 figürlü, 25 şekilli balonlarımızla gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem ticari uçuşlarımız hem de festival uçuşu yapılamadı. Gelecek yıl daha geniş katılımlı bir festival düzenlemeyi istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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