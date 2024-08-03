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Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' başladı. Festival, Nevşehir'in tanıtımı açısından büyük değer taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin yedinci durağı Nevşehir oldu.

Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve protokol üyeleri, "Eskizden Piksele" dijital sergi ile Naci El-Ali'nin "Hanzala" karikatür sergisini gezdi.

Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Bakan Yardımcısı Yazgı, gazetecilere, ülke genelinde farklı noktalarda organize edilen kültür yolu festivallerinin Türkiye'nin tanıtımı açısından değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Nevşehir'de, 40 noktada 500 etkinlikte yaklaşık 1000 sanatçımızla gastronomiden konsere, kültür ve sanatın birçok dalında misafirlerimizin hoşça vakit geçirebileceği bir program hazırladık. Turizmde büyük hedeflerimiz var. Bu yıl sonuna kadar 60 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Bu tür festivaller de bunun lokomotif unsurlarıdır. İstanbul'dan uçakla geldim, uçaktaki tüm koltuklar doluydu, yüzde 98'i yabancıydı ve bu festivali biliyorlardı. Bu bizim için çok önemli. Avrupa Festivaller Birliğinden de bu konuda övgü alıyoruz. Bu kadar çok yönlü detaylı çalışılan festivaller dünyada da çok yok."

"Festival, ilimizin tanıtımı anlamında büyük değer taşıyor"

Vali Fidan da 9 gün sürecek etkinliklerden yerli ve yabancı konukların keyif alacağını söyledi.

Bu yıl kentte ikincisi düzenlenen etkinliğin her yıl daha üst seviyeye taşınacağına inandığını kaydeden Fidan, "Festival, ilimizin tanıtımı anlamında büyük değer taşıyor. Çok sayıda sanatçıyı ilimizde ağırlarken Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini de misafirlerimize göstermiş olacağız." diye konuştu.

11 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Sanatçı ve orkestra gruplarının konser vereceği, tanınmış simaların söyleşilere katılacağı festivalde resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat sergileri açılacak, farklı sahnelerde tiyatro oyunları izleyici ile buluşacak.

Bölge semalarında 17 ülkeden gelecek figürlü sıcak hava balonları 8 Ağustos itibarıyla festivalin son gününe kadar gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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