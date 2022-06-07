NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI - Haberler

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NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan sel suları nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe kapatıldı.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan sel suları nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan su birikintileri, uzun araç kuyruklarının oluşmasın yol açtı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, Nevşehir- Aksaray Karayolu'nda trafiği olumsuz etkilerken, oluşan sel nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Başta TIR'lar olmak üzere çok sayıda araç yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintisi nedeniyle ilerleyemeyince kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan olumsuzluğun ardından harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri, yolu açmak için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından sonra karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Uzun süre yolun trafiğe açılmasını bekleyen sürücüler, "Yolda yaklaşık 50 santimetre su vardı. Aracımız arıza yaptı. Dolayısıyla çekici çağırmak zorunda kaldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Tragger su Güncel Haberler

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