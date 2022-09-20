Başkan Savran'dan öğrencilere kırtasiye desteği

Nevşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kırtasiye çeki dağıtımı gerçekleştirdi. Her biri 300 TL tutarındaki kırtasiye çekleri ile öğrenciler Nevşehir'deki yerel esnaflardan kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Nevşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sosyal destek paketiyle yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 300'er TL'lik 2 bin adet eğitim destek çekini uygulamaya sokan Nevşehir Belediyesi, yine hem esnafın hem de çocukların yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahipleri, belediyeden aldıkları destek çekleriyle kampanyaya katılan küçük esnaftan gönüllerince alışveriş yaptılar.

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından gelir durumu tespiti ile belirlenen ve hediye çeklerini alan aileler, çocuklarının eğitimine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken yerel kırtasiyeciler de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye ve yüreklere dokunmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da kampanyaya destek veren hayırsever Nevşehirlilere teşekkür etti.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdikleri çocuklar için bot ve mont kampanyası ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımlarını sürdüreceklerini ifade eden Savran, bu tür kampanyalar ile birlikte hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldukları ve bundan da mutluluk duyduklarını vurguladı. - NEVŞEHİR