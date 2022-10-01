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Nevşehir haberi! Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesi seçimi yapıldı

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Nevşehir haberi! Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesi seçimi yapıldı

Edinilen Nevşehir haberine göre Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) meclis üyeliği seçimi yapıldı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) meclis üyeliği seçimi yapıldı.

NTSO kongre salonundaki seçimlerde, 35 meslek grubu için 35 sandık kuruldu.

Mevcut başkan Mehmet Arif Parmaksız ve Yüksel Babaoğlu'nun aday olduğu seçimde, Parmaksız 23, Babaoğlu ise 12 grupta oyların çoğunluğunu aldı.

Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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