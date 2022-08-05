Nevşehir haberi: Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı Nevşehir bölgesinden gelen habere göre Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde aynı yolda art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde aynı yolda art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. B.Ö'nün (27) kullandığı 50 ACT 213 plakalı otomobil, Nevşehir- Derinkuyu kara yolu Kaymaklı beldesi çıkışında H.E, (50) yönetimindeki 50 EA 499 plakalı traktörle çarpıştı. Bu sırada kazayı fark ederek durmaya çalışan M.İ. idaresindeki 34 BPY 698 plakalı otomobile, Ö.K'nin kullandığı 50 AZ 941 plakalı otomobil de arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Y.Ç, (26) ve O.Ç. (27) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Alpaslan Körükcü Derinkuyu Nevşehir Güncel Haberler

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