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Nevşehir haberi | Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu

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Nevşehir haberi | Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu

Nevşehir haberine göre Nevşehir'in Göreme beldesinde, bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Göreme beldesinde, işlettiği otelde konaklayan turizmci B.Ö'nün odasından çıkmaması üzerine çalışanlar yedek anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi.

B.Ö'nün hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Otele gelen 112 Acil Servis ekibi, B.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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