Nevşehir haberi! Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Kaupisch, Nevşehir'de

Nevşehir yerel gündem haberine göre Nevşehir Belediyesinin Almanya'daki kardeş şehri Pforzheim'daki Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Udo Kaupisch ve eşi, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesinin Almanya'daki kardeş şehri Pforzheim'daki Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Udo Kaupisch ve eşi, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Udo Kaupisch ile eşi Gabriele Kaupisch'i başkanlık makamında konuk ederek bir süre görüştü.

Udo Kaupisch Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, Nevşehir ile Pforzheim arasındaki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirerek sürdürmek istediklerini belirtti.

Ziyaretinden dolayı Kaupisch'e teşekkür eden Savran ise iki kent arasındaki bağın güçlenerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Konuklar, daha sonra kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.