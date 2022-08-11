Haber : Nevşehir haber | Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir haber | Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

 - Güncelleme:
Nevşehir haber | Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

Gelen Nevşehir haberine göre Nevşehir'de, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O'yu yakaladı.

M.O, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title