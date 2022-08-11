Nevşehir haber | Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı Gelen Nevşehir haberine göre Nevşehir'de, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Nevşehir'de, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O'yu yakaladı. M.O, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Behçet Alkan Nevşehir PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nevşehir haber | Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.