Nevşehir haber! Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi Güncel Haberler Nevşehir haberlerine göre ???????Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı. ??????? Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Nevşehir Valiliği önünden başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi. Yürüyüşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, eserlerini ve kahramanlık türkülerini seslendirdi. Belediye Başkanı Mehmet Savran, konser sonunda Ahmet Şafak'a hediye takdim etti.??????? Güncel Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü Kapadokya Nevşehir Güncel Haberler

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