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Nevşehir haber | Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Nevşehir haber | Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Nevşehir haberleri: Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatının desteklenmesi amacıyla yürütülen program kapsamında, kınalı keklikler araçla Hacıbektaş ilçesi yakınlarındaki Hırka Dağı'na getirildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de katıldığı etkinlikte kafesten çıkarılan 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Vali Becel, kınalı kekliklerin tarım alanlarındaki zararı azaltmak, kımıl, süne, kene ve zararlı böcek artışını engellemek amacıyla çeşitli alanlarda doğaya salınacağını belirtti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Toros Dağları Hacıbektaş Nevşehir Güncel Haberler

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