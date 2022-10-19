Nevşehir haber... Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı Güncel Haberler Nevşehir haber... Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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