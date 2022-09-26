Nevşehir haber! Nevşehir Belediye Başkanı Savran vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentte yürüttükleri hizmet anlayışının ortak akıl ve istişare ile gerçekleştirilerek sürdürüldüğünü söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Savran, kenti daha yaşanılabilir ve modern bir hale taşıyabilmek amacıyla yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Söz verdikleri çalışmaları en kısa sürede tamamlayabilmek için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Savran, "Oluşturduğumuz çalışma takvimine uygun olarak belediye birimlerimiz tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bir yandan altyapı yenileme çalışmaları yaparken bir yandan da üstyapı çalışmalarını hızla üretiyor. Bunların yanında eğitim, gençlik, kadın, çevre gibi alanlarda da projelerimizle bu şehir için çalışmayı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken toplumun tüm kesimlerinin eleştirilerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Ortak akıl ve istişare ile hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.