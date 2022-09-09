Nevşehir gündem haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti Güncel Haberler Nevşehir gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti, belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti, belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Kirişci, bazı programlar için geldiği Nevşehir'de valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile görüştü. Bakan Kirişci, daha sonra kentteki bir otelde belediye ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Nevşehir Güncel Haberler

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