Bingöl spor haberi: Genç Sporcular 23 madalya kazandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Yozgat'ta düzenlenen Wushu Kung Fu İller Arası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Turnuvası'ndan 23 madalya ile döndü.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Wushu Kung Fu İller Arası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Turnuvası 30-31 Temmuz tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 6-18 yaş aralığında 7 ilden 250 sporcunun katıldığı turnuvada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de 25 sporcu ile yer aldı.

Turnuvada farklı yaş kategorilerinde 13 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük derecesi ile toplam 23 madalya kazanarak takım halinde birinci olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün iki sporcusu da iki sporcusu da milli takıma davet edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri Mustafa Çetinkaya'yı tebrik etti. - NEVŞEHİR