Nevşehir gündem haberi | Nevşehirli Üretici: 'Yemin, Elektriğin, Mazotun Fiyatı Düşmeli, Çok Fazla Mağdur İnsan Var'

İYİ Parti İstanbul Başkanlığı kurucu üyesi Ahmet Erdemli'ye dert yanan Nevşehirli besici, "Bir torba yem 340-350 lira. Yemin, elektriğin, mazotun fiyatı düşmeli çok fazla mağdur insan var" dedi.

İYİ Parti İstanbul Başkanlığı kurucu üyesi Ahmet Erdemli, bugün Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir üretici, Erdemli'ye üretim maaliyetlerindeki artıştan dert yanarak şunları söyledi:

"Yem fiyatları uçtu, her ay yeni zam geliyor. Geçen kurbandan önce 98 olan kesim ücreti şimdi 90-94 lira arasında. Yem fiyatları yükseliyor ama kesim fiyatları düşüyor. Yemin torbası 350 lira civarı, kesim fiyatları ise düştükçe düşüyor. Şu anda yoncayı, arpa ezmesini, ekinleri kendimiz ürettiğimiz için para kazanabiliyoruz"

"NE YAPACAK BU MİLLET"

Artan fiyatların çiftçileri işi bırakmaya zorladığını belirten üretici, şöyle konuştu:

"Traktörün deposu 1750 liraya dolmuş, yonca ekeceğim, inekler yonca yemezse olmaz. Çok dar bir alan suluyorum ona rağmen elektrik, su faturası çok yüksek. Çiftçi bu işi bırakmaya zorlanıyor. Bugün bu işi bırak, yarın öbür işi yapma, ne yapacak bu millet?

Yemin, elektriğin, mazotun fiyatı düşsün. Maliyetler çok yüksek çok fazla mağdur insan var. Bir torba yem 340-350 lira ise süt 7 lira olmamalı. Ramazan'da çok fazla satış oldu, tamamen bırakmayanlar bile sahip olduğu hayvan sayısını çok düşürdü."

"GIDA İŞİNDEKİ İNSANLARIN PARA KAZANABİLECEK BİR SİSTEMDE ÇALIŞIYOR OLMALI"

Erdemli, "Gıda vazgeçilmez, yemeden içmeden temel gıda maddeleri olmadan olmaz. Gıda işindeki insanların para kazanabilecek bir sistemde çalışıyor olmalı" dedi.