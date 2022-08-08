Nevşehir gündem haberi... Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı Nevşehir haberleri: Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Behçet Alkan Bahçelievler Mahallesi Nevşehir Güncel Haberler

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