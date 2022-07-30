Nevşehir gündem haberi | Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Gelen Nevşehir haberine göre Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, sıcak hava balon turu düzenleyen firmanın işçilerini taşıyan 50 US 395 plakalı servis minibüsü ile 01 AIF 203 plakalı otomobil, Devrent Vadisi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 13'ü taburcu edildi, durumu ağır olan otomobil sürücüsünün tedavisi sürüyor. Güncel AA / Behçet Alkan Nevşehir Güncel Haberler

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