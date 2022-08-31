Nevşehir gündem haberi | Nevşehir'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
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Nevşehir haber: Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu.
Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu.
Merkeze bağlı Çardak köyünde Hüseyin Altıntaş'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel