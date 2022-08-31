Nevşehir gündem haberi | Nevşehir'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu Güncel Haberler Nevşehir haber: Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu. Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu. Merkeze bağlı Çardak köyünde Hüseyin Altıntaş'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırda hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü Hüseyin Altıntaş Nevşehir Güncel Haberler

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