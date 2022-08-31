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Nevşehir gündem haberi | Nevşehir'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

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Nevşehir gündem haberi | Nevşehir'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Nevşehir haber: Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu.

Nevşehir'de bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Çardak köyünde Hüseyin Altıntaş'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Hüseyin Altıntaş Nevşehir Güncel Haberler

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