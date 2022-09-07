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Nevşehir gündem: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

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Nevşehir gündem: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Edinilen Nevşehir gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Kapadokya'nın doğal dokusuna dokunmadan, doğallığını bozmadan burada yapılacak her yatırıma evet. Buranın doğal halini bozacak yatırımlara da karşıyız, yanlış." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, " Kapadokya'nın doğal dokusuna dokunmadan, doğallığını bozmadan burada yapılacak her yatırıma evet. Buranın doğal halini bozacak yatırımlara da karşıyız, yanlış." dedi.

Öztunç, CHP Nevşehir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, milyonlarca yılda bugünkü haline geldiğini söyledi.

Kapadokya'nın, Türkiye'nin ciddi turizm kaynaklarından olduğunu, ancak sahip olduğu güzelliğin bazı çalışmalarla yok edildiğini ileri süren Öztunç, şunları kaydetti:

"Gerçekten akıl almıyor. Yol yapılmalı mı, evet yapılmalı, yol olacak tabii ki yolu yapacaksın ama yolu yaparken iyi değerlendireceksin. Artısına eksisine iyi bakacaksın. Alternatifi var mı, yok mu değerlendireceksin. Uzmanlardan görüş alacaksın, yolu öyle yapacaksın Ortahisar'a. Doğal gaz yapacaksın, gidecek Ortahisar'a doğal gaz. Ama o peri bacalarına, o tarihi kültürel miras olan bölgeye tahrip vermeden yapacaksın bunu."

Kapadokya Alan Başkanlığı'na yönelik eleştiride bulunan Öztunç, "Kapadokya'nın doğal dokusuna dokunmadan, doğallığını bozmadan burada yapılacak her yatırıma evet. Buranın doğal halini bozacak yatırımlara da karşıyız, yanlış." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından yeni yapılan Göreme Ortahisar yolunun Göreme girişinde incelemelerde bulunan Öztunç, yol çalışmasının devam etmesi durumunda buradaki peri bacalarının zarar göreceğini iddia etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Öztunç Kapadokya Nevşehir Güncel Haberler

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