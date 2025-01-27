Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Nevşehir Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Nevşehir Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçim yaparak emeğin önemine vurgu yaptı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Loğoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğraflarını seçen Loğoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'un "Pamuk şekerci", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Loğoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasına sunulan fotoğrafların seçkin ve nitelikli olduğunu belirterek, "Fotoğrafları inceledik. Fotoğraflar içinde, üzüleceğimiz hatta ağıt yakılacak tarzda kareler de var. Her kategoriden birer fotoğraf seçmiş olsak da hepsi de çok değerli. Bir kareyi yakalayabilmek için verilen emeğin farkındayız. Anadolu Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
img

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.