Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Yivsiz Tüfek Ruhsatname Yenileme Duyurusu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'Yivsiz Tüfek Ruhsatname Yenileme İşlemleri' hakkında duyuru yayınladı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yivsiz tüfek sahiplerinin ruhsatlarının 1 Eylül tarihine kadar yenilenmesi gerektiği konusunda açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından geçerlilik süresi dolan Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri'nin 1 Eylül tarihine kadar belgelerle birlikte ilgili kuruma müracaat edilerek yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri'ni yenilemeyenler hakkında 2521 sayılı Kanunun 13. Maddesi çerçevesinde idari işlem yapılarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR