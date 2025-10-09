Haberler

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Sahtecilik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Sahtecilik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdiği iddia edilen 20 şüpheli, 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda sağlık personeli de dahil edildi.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 şüpheli, 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL tutarında rüşvet alıp, uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdiklerini, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdiklerini, özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında da değişiklik yaptıklarını tespit etti. Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 şüpheli, 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
