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Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla Devam Ediyor
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Nevşehir Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Her gebeye bir ebe' projesi ile anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası rehberlik ediyor. Proje, gebelik sürecini daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığının düzenlemesiyle hayata geçirilen ve ebelerin anne adaylarına rehberlik ettiği uygulama başarıyla sürdürülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Devlet Hastanesi, anne adaylarına yönelik yürütülen "Her gebeye bir ebe" projesiyle gebelik sürecini daha güvenli, sağlıklı ve bilinçli hale getirmeyi hedefliyor.

Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen proje ile ebeler, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlerde anne adaylarına danışmanlık ve rehberlik hizmetini üstleniyor.

Hastanenin doğumhane sorumlusu Ebe Aycan Büyükpolat, proje kapsamında oluşturulan poliklinikte gebelik sürecinde olanlar için etkin hizmet yürütüldüğü belirterek, "Muayeneye gelen gebeler, ebelerimizle iletişim kuruyorlar. Böylece doğumhane ekibiyle tanışıyor, güven bağı kuruyorlar. Bu bağ, doğum anında annenin kendini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Anne adaylarından Rabia Altuntaş da poliklinikte gebelik sürecindeki tüm kontrolleri ve bilgilendirmelerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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