Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yapımı tamamlanan Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberindeki protokol üyeleri ile yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesti.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Vali Becel ve diğer katılımcılara binayı gezdirerek birimlerle ilgili bilgi verdi.

Becel, daha sonra günün anısına karakol binasının bahçesine fidan dikti.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO'da mezuniyet töreni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi mezunları için töreni düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda birer konuşma yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ile Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Gökhan Keven, öğrencilere bundan sonraki eğitim ve kariyerlerinde başarılar diledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak dereceye giren ve NEVÜ Spor Şenlikleri'nde başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, keplerin atılmasıyla sona erdi.