Nevşehir'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'den kısa kısa

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yapımı tamamlanan Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yapımı tamamlanan Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberindeki protokol üyeleri ile yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesti.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Vali Becel ve diğer katılımcılara binayı gezdirerek birimlerle ilgili bilgi verdi.

Becel, daha sonra günün anısına karakol binasının bahçesine fidan dikti.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO'da mezuniyet töreni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi mezunları için töreni düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda birer konuşma yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ile Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Gökhan Keven, öğrencilere bundan sonraki eğitim ve kariyerlerinde başarılar diledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak dereceye giren ve NEVÜ Spor Şenlikleri'nde başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, keplerin atılmasıyla sona erdi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Hacıbektaş Ortahisar Jandarma Nevşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title