Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı.

Gülşehir adli makamlarınca "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada hakkında 11 ay 19 gün hapis cezası verilen U.A, polis tarafından yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hurda ve bakır kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Nevşehir'de Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iki iş yerinden 105 bin lira değerinde hurda ve bakır kablo çaldığı iddia edilen M.A.S, polis ekiplerince yakalandı.

M.A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

NEVÜ'de endemik bitkilerin tanıtımı amacıyla sergi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, " Türkiye'de bulunan endemik türler tanıtım sergisi" düzenledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesindeki sergi, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerden ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan sergi sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Emel Atlı, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Anadolu, Avrupa kıtasında bulunan toplam tür sayısına yakın bir sayıda tür çeşitliliğine sahiptir. Bu konunun çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde yaşamayan ve sadece ülkemize özgü olan endemik türleri üniversitemize tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak üzere sergi açtık." ifadesini kullandı.

Sergiyi gezenlere endemik bitki türleriyle ilgili bilgi verildi.