Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu-2" kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı. Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu-2" kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 37'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Nevşehir Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nevşehir'de 3 Ocak'ta 76 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramada 786,79 gram esrar, 215,11 gram sentetik uyuşturucu, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirilmişti. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Güncel Haberler

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