Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 33 kişi adliyede (2)
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32'Sİ TUTUKLANDINevşehir'de, uyuşturucu ticareti taptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişiden 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
32'Sİ TUTUKLANDI
Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti taptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişiden 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel