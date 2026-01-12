Haberler

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları balon turlarını engelliyor

Güncelleme:
Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 5 gündür yapılamıyor, yarın da uçuş yok. Yetkililer meteorolojik koşulların düzelmesi halinde 14 Ocak'ta turların yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

Turistlerin peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemelerine imkan sunan balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni yılda aralıklarla sadece 4 gün yapılabildi.

8 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilemeyen uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle yarın da yapılamayacak.

Yetkililer, rüzgar ve yağışın etkisini kaybetmesi halinde balonların 14 Ocak'ta yeniden havalanabileceğini belirtti.

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

