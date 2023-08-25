Nevşehir'deki Anıt Ağaçlarının Tespiti Tamamlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, il genelindeki anıt ağaçlarının tespit, derleme, inceleme ve sayısallaştırma çalışmaları tamamlandı. Proje ile ağaçların haritalandırılması ve dijital ortama aktarılması hedefleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesince (NEVÜ) yürütülen "Nevşehir ilinin anıt ağaçları tespit, derleme, inceleme ve sayısallaştırma projesi" tamamlandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında, bazı akademisyenlerin desteğiyle il genelindeki anıt ağaçların kayda geçirilmesi için çalışma yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, doğal miras alanındaki çalışmayı içeren projeyi gerçekleştiren akademisyenlere teşekkür etti.

İl genelinde daha önce tespiti yapılan 4 anıt ağaç olduğunu, çalışmayla bu sayının 45'e yükseleceğini bildiren Aktekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ağaçların haritalandırılması yapılarak dijital ortama girildi. Ayrıca bu ağaçlar ile ilgili oluşmuş inanış, kültürel ritüeller ve uygulamalar incelenmektedir. Tespit edilen ağaçların haritalandırılması yapılarak dijital ortama aktarılmasıyla tescilinin sağlanması, korunması, bakımı, çevre değerlerimize ve kültür varlıklarımıza sahip çıkılması, sivil toplum kuruluşları ile yerel halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmiştir."

Aktekin, proje kapsamında, başvurusu yapılan ağaçların tesciline ilişkin kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sonuçlandırılacağını kaydetti.