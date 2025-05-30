Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek, hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze törenine katılan yetkililer, ailesine başsağlığı diledi.

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bebek, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

Nevşehir- Kayseri kara yolunda dün 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Atlas Kesal (2) Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kesal, Avanos ilçesindeki taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Kaymakam Osman Bilici, ölen Kesal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tırla çarpışmış, otomobildeki anne, baba ve 2 yaşındaki bebeleriyle minibüsteki 2'si turist 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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