Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Otomobil, turist minibüsü ve tırın karıştığı kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir- Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ile minibüste bulunan 2'si turist 4 kişi yaralandı.

Anne, baba ve bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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