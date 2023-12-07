Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

NEVŞEHİR'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih E. yönetimindeki 50 AG 159 plakalı TIR, aynı yöne giden Ramazan K. idaresindeki 63 AEB 598 plakalı kamyona çarptı. Savrulan kamyon ise ana yola çıkmak için bekleyen Bayram Y'nin kullandığı 50 AJ 056 plakalı otomobile, ardından metruk binanın duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Y. ve TIR şoförü Fatih E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)