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Nevşehir'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadın Otobüsün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadın, arkadaşlarıyla buluşmak için karşı tarafa geçmek isterken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den 50 ACR 443 plakalı otomobiliyle Avanos ilçesine gitmekte olan R.K, kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek bekledi.

Başka bir araçla yolun diğer tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen R.K'ye, koşarak karşı tarafa geçmek istediği sırada M.K'nin kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen R.K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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