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Nevşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Nevşehir- Kayseri kara yolunda Beytullah Y. idaresindeki 44 FC 777 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göreme Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan Kadir İ, Cumali D, Fatma D, Ali D. ve Feride K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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