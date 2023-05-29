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Nevşehir'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Nevşehir'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel Haberler

Nevşehir Belediyesi ekipleri, Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta sokak ve Dere Kümesi sokaklarında bulunan yolları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta sokak ve Dere Kümesi sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokak'ta bozulan yolları yeniliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Nevşehir Belediyesi Güncel Haberler

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