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Nevşehir'de Yeni Okul ve Rehberlik Merkezi Açıldı

Nevşehir'de Yeni Okul ve Rehberlik Merkezi Açıldı
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Hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan Fevzi Dirikoç Fen Lisesi, Hacı Mustafa-Türkan Öbekli İlkokulu ve Olcay Sağlam Rehberlik ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan yetkililer, eğitimde devlet ve vatandaş iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

NEVŞEHİR'de hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan 2 okul ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Fevzi Dirikoç Fen Lisesi, Hacı Mustafa-Türkan Öbekli İlkokulu ve Olcay Sağlam Rehberlik ve Araştırma Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Fevzi Dirikoç Fen Lisesi'nde törene Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Hayırseverler Fevzi Dirikoç, Mehmet Ali Öbekli ve Olcay Sağlam, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, siyasi partilerin il başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Fidan, öteden beri Nevşehirli hayırsever iş insanlarının eğitim hizmetlerinde devlet-vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerini verdiklerini belirterek, eğitim yuvalarının şehre kazandırmalarından dolayı teşekkür etti.

Fevzi Dirikoç adına konuşan hayırsever iş insanının kızı Filiz Acar ise, "Ülkelerin gelişimi yalnız devlet erkanının çabaları ve katkılarıyla sınırlı kalmamalı. Hiç şüphesiz ki varlıklı insanlarımızın da bu kapsamda gayret ve cömertliklerini göstermeleri gerekmektedir. Aileniz yüce yaratanın bizlere bahşettiği imkanları, kazancımız Allah yolunda harcadıklarımız düsturundan yola çıkarak yıllardır gerek memleketimizde gerekse İstanbul'da olmak üzere çeşitli hayır işleri yapma gayreti içindeyiz" diye konuştu.

'NEVŞEHİR'E HİZMET EDECEĞİM GÜNÜ BEKLEYEREK YAŞADIM'

Olcay Sağlam Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni yaptıran iş insanı Bayram Sağlam da, "Nevşehir'e hizmet edeceğim günü bekleyerek ve amaçlayarak yaşadım. 10 yaşındayken ayrıldığım, çocukluğumun geçtiği, şehrimiz Nevşehir'e, aradan 57 yıl geçmesine rağmen özlemim hiç bitmedi, aksine her geçen gün daha da arttı. Bugün bu arzumu yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR MEMLEKETİNE HİZMET ETMENİN GURURU İÇERİSİNDEDİR'

Hacı Mustafa-Türkan Öbekli İlkokulu'nu yaptıran Mehmet Ali Öbekli, şöyle konuştu: "İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Memlekete hizmet eden ağabeylerimizin eserlerini gördükçe gıpta ile karşılıyordum. Çünkü insanlar hayat boyu yaşadığı memleketine hizmet etmenin gururu ve heyecanı içindedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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