Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Nevşehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Etkinlik, Nevşehir Valisi inci Sezer Becel'in katılımıyla Uçhisar beldesindeki Haydar Çankaya İlkokulu önünde ve kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde yapıldı.

Sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Becel, kurallar konusunda yayaları da uyardı.

Becel, trafikteki sürücü ve yayalara broşür de dağıttı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Atatürk Caddesi, Trafik Haftası, Nevşehir, Becel, Güncel, Haberler

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