Nevşehir'de motosikletlerin şase numaralarını kazıyan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesi ile Kurugöl Köyü'nde hurdacılık ve motosiklet tamiri yapan A.T. ve M.E.'nin motosikletlerin şase numaralarını kazıyarak yasa dışı şekilde kullanımına olanak sağladıklarını tespit etti. Bu kapsamda iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.T. ve M.E. yakalandı. Yapılan aramalarda 31 adet tescilsiz motor bloğu, 18 adet şase numarası kazınmış motor bloğu, 6 adet farklı kişilere kayıtlı motor bloğu ile 2 adet parçalanmaya hazır motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.T., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
