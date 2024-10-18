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Nevşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

Nevşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı
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Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi.

NEVŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi, 16 Ekim'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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