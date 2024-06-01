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Nevşehir'de Yardım Derneği Deposu Soyuldu

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Nevşehir'de Cansuyu Derneği'ne ait depoya girip, yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yetkilileri, zararın 500 bin TL'ye yakın olduğunu belirtti.

NEVŞEHİR'de Cansuyu Derneği'ne ait depoya girip, yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak'taki Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Derneğin Nevşehir deposu olarak kullandığı binaya gelen görevliler, kapı ve pencerelerin kırılarak içeri girildiğini fark etti. Görevliler, depodaki incelemede çeşitli malzemelerle kurban bağış paralarının çalındığını görünce polise başvurdu. İhbarla depoya sevk edilen polis ekipleri, aynı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasından E.Y. ve S.A.'nın binanın dış duvarından depoya girip, valizlerle ayrıldıklarını belirledi. Kameralardan tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

'400-500 BİN LİRA ZARAR VAR'

Cansuyu Derneği Koordinatörü İsmail Gültekin gazetecilere yaptığı açıklamada zararlarının 500 bin TL'ye yakın olduğunu söyleyerek, "Burayı depo olarak kullanıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara kıyafet yardımında bulunuyoruz. Dün akşam saat 18.00 civarında kapatmıştık. Bugün geldiğimizde gördük ki, camları kırmışlar, içeriyi yağmalamışlar. İçeride kapıları kırmışlar. Aşağı yukarı, şu anda tespit edemedik ama 400-500 bin lira gibi bir zarara uğratmışlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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