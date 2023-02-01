Nevşehir'de yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki personel yaralandı Güncel Haberler Nevşehir'e bağlı Boğaz köyünde evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının yumuşak zemin nedeniyle devrilmesi sonucu bir itfaiye personeli yaralandı. Nevşehir'e bağlı Boğaz köyünde evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının yumuşak zemin nedeniyle devrilmesi sonucu bir itfaiye personeli yaralandı. Boğaz köyünde Tuncer Taşdemir'e ait evin çatı kısmında gece vakti bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. 50 AU 110 plakalı itfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı. Devrilen araçtaki itfaiye personeli Hurşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, tedavi altına alındı. Yangının çıktığı evin çatısındaki soğutma çalışması olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye aracıyla yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Behçet Alkan Nevşehir Belediyesi Nevşehir İtfaiye Güncel Haberler

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