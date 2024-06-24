Nevşehir'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Serpil Yüncü, evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polise bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yüncü'nün hareketsiz halde olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki evinde yalnız yaşan Serpil Yüncü'den (67) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.
Yüncü'nün cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.