Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Serpil Yüncü, evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polise bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yüncü'nün hareketsiz halde olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki evinde yalnız yaşan Serpil Yüncü'den (67) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.

Yüncü'nün cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Nevşehir İtfaiye Otopsi Olaylar Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu, kendisine karşı 'Erdoğan' diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi

İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title