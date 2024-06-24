Nevşehir'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi