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Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Cevher Dudayev Şehit Mustafa Ceylan Sokak'ta apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Necati Battal'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından durumu kontrol eden polis, Battal'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Battal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Battal'ın cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cevher Dudayev Nevşehir Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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