Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Haberler

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Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi, Nevşehir, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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