Üye Girişi
Haberler
Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Güncel Haberler

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 9 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i suça karışan, 3'ü yurda yasa dışı yollardan giren, 1'i de uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Kayseri Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title