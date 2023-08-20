Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında taş ve sopalı kavga: 2 yaralı

NEVŞEHİR'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Herikli Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu vatandaşların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdıkları yer aldı.